Katy Perry, italian-style: ecco il ballo sulle note di Roma-Bangkok!

L'Italia è meta da sempre gradita per le vacanze estive, ma non solo, degli artisti del cinema e della musica internazionale. Protagonista in Costiera Amalfitana, in questi giorni, è la cantante americana Katy Perry, che si gode il mare e il relax in uno dei posti più belli del mondo. La popstar, idolo dei teenager, è stata ospite anche del Ravello Festival, per ascoltare il concerto dei Chicago Children Choir. Per evitare l'assalto di fan e fotografi, ha mandato allo sbaraglio una sua sosia, mentre lei, in tutta tranquillità, è entrata in un secondo momento a Villa Rufolo. In questo video, si diverte a ballare sulle note del singolo "Roma-Bangkok" di Baby K, in collaborazione con Giusy Ferreri. Precedentemente, aveva scimmiottato anche l'ultimo successo di Francesco Gabbani, "Occidentali's Karma" e Jovanotti, dimostrando di apprezzare molto la musica italiana.