Kate Middleton ha un diavolo per capello

Elegante e perfetta, Kate Middleton è una vera regina di stile, senza mai un capello fuori posto. Anzi, no. A dire il vero in occasione della conferenza dell'ong Place2Be all'ambasciata francese a Londra, la duchessa di Cambridge aveva un diavolo per capello. Colpa di una folata di vento che le ha sconvolto la piega.

Intanto, mentre i tabloid inglesi sono in allarme per la sua eccessiva magrezza e spifferano di una visita segreta con alcuni medici accorsi nella tenuta di Anmer Hall per verificare la salute della moglie di William, Kate si mostra sempre felice e raggiante. Lontana dai piccoli George e Charlotte, per ottemperare al suo ruolo pubblico, la Middleton sfoggia un look impeccabile. Composta e raffinata con il suo tubino color perla, collana gioiello e decolleté verde petrolio, la duchessa cattura flash e sguardi d'ammirazione. Anche la folata di vento che le stravolge la piega non riesce a turbarne il fascino e la compostezza.