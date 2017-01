Kate Middleton, una duchessa... in pelle e ossa

Kate Middleton? Troppo magra e i suoi sudditi cominciano a preoccuparsi. La bella duchessa, diventata mamma per la seconda volta sei mesi fa, sembra davvero aver perso troppi chili e durante i vari eventi pubblici degli ultimi giorni, in cui è stata protagonista, è apparsa effettivamente più sottile e sciupata del solito. I media britannici lanciano l'allarme...

Nulla di che preoccuparsi però, o almeno così pare. In fondo stiamo parlando di una delle donne più impegnate, pubblicamente e privatamente, del Regno Unito. Tra eventi benefici, parate, incontri ufficiali e due bambini vivaci c'è di che dimagrire. La bella duchessa poi non ha mai sfoggiato curve particolarmente formose, il suo è piuttosto un fisico asciutto ed esile. Quel che è certo però è che i suoi tanti fan sono in apprensione, sul red carpet di Spectre, l'altra sera Miss Middleton era bellissima... ma pelle e ossa!