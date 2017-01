Angelina Jolie, troppo magra: Brad Pitt lancia un ultimatum

In linea... forse però anche troppo, questa la condotta poco sana di alcune celebrità dello showbiz e non solo. Il tema non è nuovo, ma l'ultimatum di Brad Pitt ad Angelina lo ha riportato in prima pagina. L'attore avrebbe "minacciato" la moglie di lasciarla e di portarsi via i bambini se lei non si deciderà a farsi curare in una clinica per disordini alimentari, perché come riferiscono alcuni amici intimi lui non può stare a guardare "la madre dei suoi figli che si uccide da sola".



Coppia in crisi per via della troppa magrezza? Nelle ultime apparizioni in pubblico da ambasciatrice UNHCR, per sensibilizzare sul dramma dei bambini rifugiati, la Jolie è effettivamente apparsa molto più magra del solito ed è presto scattato l'allarme.



Ma di pelle e ossa, seppur di grande qualità, son fatte anche altre vip, sempre sull'orlo di una crisi di... eccessiva magrezza. All'esercito delle star dalle forme troppo sottili appartengono Victoria Beckham, Amal Alamuddin, la splendida moglie di George Clooney, la reale Letizia di Spagna e ancora Kate Moss, Demi Moore e persino Kate Middleton... Tutte troppo magre per stare bene.