Kate Middleton è tornata più sexy che mai

09:54 - Elegante, bellissima e anche un po' osé con quell'abitino azzurro griffato, corto davanti, con strascico dietro e gambe atletiche e sinuose in vista. Kate Middleton è tornata e alla sua prima uscita pubblica, dopo un lungo periodo di assenza, a causa delle nausee dovute alla gravidanza in corso, riconquista a pieno diritto la corona di regina di stile.

La duchessa di Cambridge si è mostrata in splendida forma, sorridente e con il pancino ancora praticamente invisibile, anche se dovrebbe essere ormai già al quarto mese, e ha visitato il Museo di Storia Naturale di Londra in occasione della cinquantesima "Worldlife Photographer of the year competition". Da settimane la moglie del Principe William non si faceva più vedere in occasioni pubbliche a causa delle sue condizioni di salute pessime, nausee e debolezza dovute all'iperemesi gravidica, proprio come era successo durante la sua prima gravidanza. Adesso però Kate sembra essere tornata in forma. Il bebè, anzi la bambina, come è quasi certo che sia, nascerà nell'aprile del 2015 e la famiglia reale è già in trepida attesa.