Kate Middleton e il principe William d'Inghilterra... imbiancati

Prima neve per i principini George e Charlotte, che insieme a mamma Kate Middleton e a papà il principe William d'Inghilterra hanno trascorso la loro settimana bianca sulle Alpi francesi. La famiglia reale posa per l'obiettivo e gli scatti sono da cartolina. Infagottati e con le guance rosee i bambini, sorridenti e felici i duchi... Una vera happy royal family!

Kate e William sembrano particolarmente complici e innamorati e si spruzzano neve e sorrisi, abbracciandosi come due fidanzatini. Un vero quadretto da lacrime agli occhi, di buon auspicio e di buon esempio per tutti. Belli, perfetti e reali. Persino nei colori scelti per le tute: azzurro e blu per i maschietti di casa e bianco per le femminucce. Stucchevole!