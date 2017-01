Irina Shayk nuda e avvinghiata ad un altro... per spot

Le prime foto della nuova campagna di Givenchy Jeans fanno sorgere un interrogativo. Quanto sarà geloso Bradley Cooper ? Protagonista è infatti la sua fidanzata Irina Shayk che si mostra nuda e provocante nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram . Gli scatti in un bianco e nero raffinato e il bollentissimo video ci regalano la bellezza russa in atteggiamenti sensuali con il modello Chris Moore.

La bellezza che viene dal freddo, nata 30 anni fa, è diventata un'icona grazie ai servizi fotografici in costume da bagno per Sports Illustrated e Intimissimi. Dopo essere stata nominata da Vogue come una delle Beauty Icon del 2015, e aver mostrato su Instagram il suo bikini red hot per salutare il nuovo anno, torna a sedurre e a far impazzire i propri fan.