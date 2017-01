Irina Shayk e Bradley Cooper mano nella mano con la mamma

Mano nella mano, più innamorati che mai. Nonostante le voci che li vorrebbero in crisi, Irina Shayk e Bradley Cooper con discrezione portano avanti il loro amore. Pochi avvistamenti, pochi selfie e centellinate le uscite mondane. Gli ultimi scatti li hanno visti insieme al concerto di Beyonce al The Rose Bowl di Pasadena. Con loro c'era anche la madre della modella russa e Bradley la teneva per mano.