Irina Shayk, curve che incantano a Cancun

12:02 - Sorride serena tra le onde di Cancun in Messico la splendida Irina Shayk, in bikini floreale con slip nero. La rottura con Cristiano Ronaldo non sembra averla buttata nello sconforto. Tutt'altro. La bella modella russa si è presa un break da tutto e da tutti... tranne che dai paparazzi.

Che con i flash non le staccano l'obiettivo di dosso. Guarda Ronaldo cosa ti sei perso, sembrano voler dire questi scatti in cui Irina appare in tutta la sua sensuale bellezza. Curve statuarie, fascino e sex appeal. La sua relazione con il calciatore Pallone d'Oro è durata cinque anni. Poi la fine improvvisa.



Le cause? C'è chi parla di incompatibilità con mamma Dolores, madre del fuoriclasse del Real Madrid, chi di una "cotta" che Irina si sarebbe presa per The Rock, l'attore che ha recitato con lei in Hercules, un ex campione del Wrestling, che avrebbe tutte le carte in regola per far dimenticare alla sexy modella il calciatore.