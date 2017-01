Irina Shayk, caffè in topless e boxer bagnati

12:47 - Sorseggia un caffè in topless e boxer bagnati che aderiscono alle sue curve perfette. Tacchi vertiginosi e calzettoni. Un look esplosivo per Irina Shayk in posa per il celebre fotografo Mario Testino. La super modella, ex di Cristiano Ronaldo, sfodera il suo sex appeal davanti ai fornelli e il risultato lascia senza fiato. E pensare che solo pochi giorni fa Irina aveva dichiarato di sentirsi brutta al fianco del fuoriclasse del Real Madrid.

Il suo Instagram è una carrellata di immagini sexy in cui la modella russa mette in risalto una rara perfezione e la sua innata femminilità. Come nello scatto in cui indossa un abito bianco che le copre solo la parte davanti. Stacco di coscia e sedere ben tornito sono da ammirare nello stesso modo in cui si ammira un'opera d'arte. Ma non finisce qui. Impossibile poi dimenticare il recente red carpet degli Oscar con un un abito trasparente e audace.



Di fronte a tanta bellezza è difficile pensare anche Irina si sia sentita un “brutto anatroccolo”. A confessarlo è stata proprio lei dopo la rottura (avvenuta a fine gennaio) con il calciatore portoghese, Cristiano Ronaldo: “Questo succede quando una donna ha accanto l’uomo sbagliato – ha confessato la Shayk al settimanale spagnolo Hola – Pensavo di aver incontrato l’uomo ideale ma non era così”. E ora ha le idee chiare sulla persona che vorrà avere al suo fianco: “Lo voglio fedele, onesto, un cavaliere che sappia rispettare le donne”. Qualità che forse al Pallone d'Oro mancavano, ma che potrebbe avere l'attore The Rock, con cui sembra abbia un rapporto speciale...