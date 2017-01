Irina Shayk ricomincia da The Rock

16:47 - Dopo una lunga storia d'amore Cristiano Ronaldo e Irina Shayk hanno ufficializzato la fine della loro relazione senza dare troppe spiegazioni. C'è chi dice che dietro alla loro rottura ci sia lo zampino della madre del Pallone d'Oro e chi sussurra che la modella russa abbia una simpatia per The Rock, l'attore che ha recitato con lei in Hercules. E intanto anche Ronaldo pare non sia a casa a piangersi addosso.

Spesso anche le storie da favola finiscono. Per anni quella formata da Irina e Ronaldo è stata definita una delle coppie più belle dello showbiz. Ma non ha retto. Il fuoriclasse del Real Madrid proprio qualche giorno fa è andato a ritirare il Pallone d'Oro accompagnato solo dalla madre Dolores e dal suo bambino, mentre Irina, tramite agente, ha diffuso il comunicato che con il calciatore aveva chiuso specificando che causa della rottura non era da imputare al (cattivo) rapporto con la suocera.



E solo a distanza di poche ore ecco che emergono altri particolari che lascerebbero supporre che la bella Irina abbia perso la testa per Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock. Pare infatti che la modella abbia pubblicato delle foto la ritraggono insieme all'aitante divo hollywoodiano. I due si sono conosciuti sul set del film Hercules un anno fa stringendo una bella amicizia, che a quanto pare potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo e intimo. Johnson, attore ed ex campione del Wrestling, non ha nulla da invidiare al calciatore portoghese... e Irina se n'è accorta!