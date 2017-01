Ilary Blasi, seno in fuoriuscita e vacanze low cost con Francesco Totti

Ilary è in splendida forma... fisica e psicologica. In quanto al fisico non ci sono parole. E mentre sulla spiaggia di Sabaudia, dove i Totti hanno una casa per le vacanze, sfoggia un fronte-retro da paura, con la mente è già lontana verso l'autunno televisivo in arrivo, che per lei ha in serbo molte novità. Dalla conduzione de Le Iene ad una sketch-comedy su Italia 1, Love Cut, di cui sarà la protagonista. Totti dal canto suo a lavorare, anzi a correre dietro al pallone (cosa che sa fare benissimo, ndr) ha già cominciato. Non più da titolare fisso della Roma però, sebbene resti lider maximo della squadra. L'ex Pupone è ormai un anziano, calcisticamente parlando. Ma lui non se ne preoccupa. E appena può fugge a Sabaudia con la sua "happy family". Vacanze low cost però, con ombrellone da piantare e panini per pranzo. Poi l'immancabile pallone sulla spiaggia. Mentre Ilary si abbronza sul lettino.