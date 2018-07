Ilary Blasi regina della spiaggia a Sabaudia

Di sera conduce in tv su Mediaset, al mattino fa shopping low cost al mercato, nel tempo libero fugge a Sabaudia. Ovunque, però Ilary Blasi è una regina indiscussa. Il settimanale Spy l'ha paparazzata sul litorale romano impegnata in una sessione di tintarella con un bikini da togliere il fiato.

Mamma di tre figli (Cristian, 12 anni, Chanel, 11 e Isabel, 2), conduttrice sempre sulla cresta dell'onda, moglie dell'ex calciatore Francesco Totti, la Blasi sa come catturare l'attenzione. Décolleté esplosivo e vitino da vespa passeggia sulla spiaggia mostrando il suo fisico perfetto. Capelli biondi sciolti al vento e due pezzi che non passa inosservato, Ilary strega i suoi fan. Intanto il Pupone si divide tra gli impegni “sportivi” (torneo di padel sempre a Sabaudia) e la vita da mammo (quando la Blasi è impegnata in tv).