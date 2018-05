Ilary Blasi in festa: fuga a Capri con Totti e poi party a sorpresa a Roma

"Io, te e Roma! Auguri amore mio”. Con un cuoricino Francesco Totti suggella una notte di festeggiamenti in città per il compleanno della moglie Ilary Blasi, che ha spento 37 candeline. Prima una fuga romantica a Capri per una festa di coppia, poi il rientro nella capitale e il party a sorpresa organizzato dalla famiglia e dagli amici. Una terrazza illuminata sulla città e tutti stretti intorno alla showgirl per augurarle un buon compleanno.