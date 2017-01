I vip si "illuminano" per il loro Natale

11:57 - Caterina Balivo si mette un cappello verde in testa per decorare il suo "big tree" in salotto, Fanny Neguesha indossa una maglia da calciatore mentre attacca le ultime palline, Alessia Marcuzzi e la piccola Mia accendono le luci del loro abete sulla terrazza di casa... E' tutto pronto per il Natale dei vip, mancano solo i regali...

Non c'è Natale senza albero. E non c'è star che non si sia cimentata con decorazioni, addobbi e illuminazioni casalinghi. Il clima natalizio si respira ormai in ogni casa vip. Chi opta per un'esplosione di palline colorate, luci e stelline festose, chi per un albero sobrio in total whiate come Katia Pedrotti o Natalia Mesa Bush.



Poi clic e lo scatto diventa social in una sorta di competizione online. Le più maliziose si fanno fotografare in pose super sexy per un Natale ad alto tasso di erotismo, da Marika Fruscio a Francesca Cipriani passando per Maddalena Corvaglia.



Chi ha manie di grandezza sceglie un albero gigante, come Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio o Martina Colombari.

