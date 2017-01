Heidi Klum, vacanze graffianti con Schnabel

Archiviate le vacanze in montagna con i figli e il suo ex, il cantante Seal, Heidi Klum si è ritagliata qualche giorno al mare con il fidanzato Vito Schnabel. La coppia, volata al caldo di Miami, ne ha approfittato per regalarsi dei momenti di relax in costume durante i quali non sono passati inosservati dei segni rossi sulla schiena di Vito. Che siano il frutto di un raptus di passione con la modella?