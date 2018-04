Heidi Klum e Tom Kaulitz dei Tokio Hotel, nuova coppia

Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di una storia nata di recente, iniziata sotto i riflettori dello show America’s Go Talent, che vede la partecipazione di entrambi. Heidi Klum e Tom Kaulitz, dal canto loro, non hanno perso tempo e con una vacanza in costume hanno deciso di approfondire la loro conoscenza.



Madre di quattro figli, tre avuti dal cantante Seal e una, Leni, da Flavio Briatore, Heidi non riesce a trovare pace in amore. Dopo la fine della love story con Schnabel, lo scorso settembre, per un presunto tradimento (pare) da parte di lui, la Klum sembra però pronta a voltare pagina. Ma i gusti restano gli stessi, anche questa volta la top model avrebbe perso la testa per un uomo molto più giovane di lei.