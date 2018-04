Harry-Meghan Markle, tra i dettagli delle nozze anche le salsicce

Messo a stecchetto dalla futura moglie Meghan Markle , il principe Harry potrà rifarsi al banchetto del suo matrimonio con le sausage rolls (salsicce ricoperte di pasta sfoglia). Immancabili in qualsiasi party inglese che si rispetti, pare che ce ne siano per 30mila euro. La torta , affidata a una pasticceria un po' bohemienne dell'East London, verrebbe a costare 57mila euro. Non solo...

Si parla di cifre da capogiro per il matrimonio del principe Harry e Meghan che si celebrerà il prossimo 19 maggio. L'agenzia di wedding planning interpellata dal "Telegraph" annuncia che si prospetta come uno dei più costosi di tutti i tempi, ipotizzando una somma che si aggira intorno ai 35 milioni di euro tra addobbi floreali, allestimenti (tra cui il capannone di vetro eretto nei giardini di Frognore House), banchetto, party notturno con tanto di esibizione di popstar e abito della sposa. Senza dimenticare la spesa per la sicurezza, quest'ultima a carico dei contribuenti. Il principe Carlo parteciperà, invece, al saldo della festa con mezzo milione di sterline.



Le partecipazioni ai 2640 invitati sono state spedite da pochi giorni e tra le presenze illustri dovrebbe esserci anche Elton John, grande amico della principessa Diana. L'artista nel corso di un'intervista radiofonica alla BBC2 avrebbe svelato di non avere ancora ricevuto l'invito. Nel frattempo il cantante, che ha partecipato anche alle nozze di William e Kate, ha spostato i suoi concerti a Las Vegas in programma per quella data.