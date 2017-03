Harry e Meghan, ecco le foto della loro "luna di miele" segreta

La relazione tra il principe Harry d'Inghilterra e l'attrice Meghan Markle prosegue a gonfie vele. E a testimoniarlo ci sono le immagini della loro vacanza d'amore in Giamaica, che il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 8 marzo. I due fanno coppia fissa ormai dallo scorso autunno e un viaggio per il matrimonio di uno dei più cari amici di Harry si è tramutato nell'occasione per una sorta di luna di miele.