Halloween, ogni vip ha la sua zucca

11:00 - E' caccia alla zucca in America per la festa più spaventosa di sempre. Grandi o piccole, l'importante è che siano all'altezza delle aspettative di grandi e piccini. E in attesa di scoprire come si travestiranno le star di Hollywood, non resta che seguirle nell'acquisto degli ortaggi arancioni. Da Elisabetta Canalis a Jessica Alba a Jennifer Lopez, scopriamo le dimensioni delle loro zucche...

Ottobre è un mese di grande fermento, nessun vip vuole arrivare impreparato alla festa di Halloween e tra travestimenti per stupire e zucche da decorare è meglio portarsi avanti.



A Los Angeles Jessica Alba, marito e figlioletti, ne comprano di tutte le dimensioni, Elisabetta Canalis e Brian Perri, per il loro primo Halloween da sposati, ne scelgono una a testa: lei una di medie dimensioni e lui una davvero grande. Eli, in pantaloncini e canottiera, è davvero radiosa e senza fatica porta a mano la sua zucca in auto. Al momento non sappiamo ancora come si vestirà la notte del 31 ottobre: qualche settimana fa ha provato un vestito da Minnie, ma era poco convinta. "Non sembra che quello di Minnie sia il vestito piu' divertente che abbia mai provato...", ha scritto su Instagram.



Presente all'appello anche Jennifer Lopez, accompagnata dai suoi gemellini, le scruta con attenzione prima di acquistare. Hilary Duff e suo marito Mike Comrie, accompagnati dal loro piccolo “pirata” si fanno largo nel magico mondo delle zucche. Troppa scelta li mette in difficoltà.



Tra la carrellata di celebrità spunta il cantante Robin Thicke accompagnato dal figlioletto Julian, l'attore Lorenzo Lamas, Fergie e Phoebe Price, vestita da sexy scheletro con tanto di calze a rete.