Gisele Bundchen posa tutta nuda per Vogue

10:10 - Sembra una statua greca, curve e forme sinuose, il ventre piatto, la schiena inarcata. Bellissima e completamente nuda Gisele Bundchen posa per la copertina di Vogue Brasile e festeggia i suoi 20 anni di carriera e i 40 del magazine. Un doppio compleanno ad altissimo tasso di seduzione.

Fotografata dal duo Inez & Vinoodh la modella 34enne, che ha annunciato da poche settimane il suo ritiro dalle passerelle, si mostra nella sua più intima essenza: "Quando è nata l’idea di celebrare in modo speciale i miei 20 anni di carriera e i 40 di Vogue, ho deciso che non volevo fare qualcosa che fosse solo moda. Volevo mostrare qualcosa di diverso, qualcosa che fosse parte della mia essenza“, dice nell'intervista che accompagna il servizio fotografico.



E così eccola nuda sulla cover del magazine in tutta la sua statuaria bellezza e in tutta la sua sensuale femminilità. Poi immortalata in una vasca, vestita di pizzo bianco in un bagno di latte. Essenza, purezza, fascino e naturalezza che richiamano i quattro elementi della vita: acqua, fuoco, aria e terra.



Sul suo profilo Instagram intanto la top brasiliana posta la cover di Vogue e ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a questa "special edition" di cui lei è incontrastata regina.