Giorgio Pasotti, guarda che show bollente con la sua Claudia

Nella notte romana Giorgio e Claudia si concedono prima un caffè, poi tra baci e abbracci raggiungono il posto in sala. E proprio quando la Tosoni si accomoda sulla poltrona regala gli scatti migliori per i paparazzi che inquadrano le gambe nude e sensuali della fidanzata di Pasotti. Lui sorride orgoglioso e bacia la sua dolce metà. Il siparietto sexy è servito.



L'attore, ex di Nicoletta Romanoff con cui ha avuto una figlia Maria, 7 anni, e l'ex aspirante Miss Italia si sono conosciuti qualche mese fa e tra loro è scoppiata subito la passione. Insieme hanno recitato la commedia “Sogno di una notte di mezza estate” e proprio la stagione calda è stata la coreografia perfetta per la loro love story. Lei ha 19 anni meno di lui, ma la differenza d'età non è certo un problema. Per Pasotti l'importante è rendere felice la persona che si ama.