Gigi Buffon, famiglia allargata tra giochi e pianti

Gioie e dolori di una famiglia allargata. In Toscana trascorrono le vacanze i Buffon e tra siparietti di giochi e divertimenti, c'è anche quello di un malinconico arrivederci alla mamma. Alena Seredova dopo aver passato le vacanze con i bambini, ha portato Louis Thomas e David Lee a Forte dei Marmi da papà Gigi Buffon, che li aspetta insieme alla compagna Ilaria D'Amico. Momento tristezza e selfie di gruppo...

Il settimanale Chi ha paparazzato la famiglia allargata dei Buffon in Versilia: dall'arrivederci a mamma Alena che porta i bimbi da Gigi, scarica i bagagli dal suo suv e li saluta affettuosamente ai selfie in sala giochi tutti insieme. Ilaria D'Amico è in Toscana con il piccolo Leopoldo Mattia e anche il primogenito Pietro, avuto da una precedente relazione con l'immobiliarista Rocco Attisani.



Tutti insieme vanno a giocare e la coppia di innamorati scatta foto ai bambini. Negli scatti del settimanale diretto da Signorini si vedono i bambini al parco giochi e tra scherzi e risate Gigi e Ilaria si scambiano teneri baci.