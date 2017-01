Gianluca Vacchi, che ancheggiamento sensuale!

13:45 - In una tenuta da sogno, l'eccentrico imprenditore e stilista Gianluca Vacchi improvvisa un passo di latino americano mentre raggiunge la fidanzata Giorgia in piscina. Di spalle, con un costume bianco e la scritta Enjoy che campeggia sul sedere, dà il via alle danze con un colpo d'anca. Palestrato e super tatuato, Gianluca sa esattamente cosa vuol dire godersi la vita...

Un fine settimana di relax insieme alla sua compagna gli ha permesso di mettersi nuovamente in slip da mare. Sì, perché Vacchi la sua prova costume l'ha già fatta e anche brillantemente superata. Lui che non perde occasione per mostrare addominali, pettorali, bicipiti e tatuaggi, ne ha sfoggiato uno a righe nere e verdi solo qualche settimana fa mettendosi in posa come un modello vanitoso.



Per quest'occasione invece ha scelto il bianco con la scritta Enjoy che vuol rappresentare un po' il suo stile di vita. Vale lo stesso per la bellissima fidanzata, che lo accompagna nella sensuale danza con un sexy bikini. Piccolo particolare, per lei la scritta è davanti...



I due, soli in piscina se la spassano come ragazzini sculettando sulle note di “Darte un beso” di Prince Royce. Ma non si tratta dell'eccezione. Gianluca ama il lusso e la bella vita. GUARDA LA GALLERY