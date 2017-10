Gianluca Vacchi balla da solo

Ai nuvoloni grigi Gianluca Vacchi risponde con un sorriso e un balletto. "Miami beach for me is energy, smile and dance...", sottolinea l'imprenditore dando vita ad un siparietto danzante in totale solitudine. Sono finiti i tempi in cui incantava i suoi follower con gli stacchetti insieme a Giorgia. Tra i due è finita da qualche mese e il cuore di Gianluca è tornato a battere in tempi record grazie ad Ariadna Gutierrez. I due condividono scatti di baci e pose intriganti, ma per il momento nessun balletto di coppia. Che la modella stia studiando dietro le quinte?