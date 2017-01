George Clooney e Amal Alamuddin, questo bebè "s'ha da fà"

Quasi, perché a guardare bene, in alcuni scatti di appena qualche settimana fa, una lieve e sospetta rotondità sotto l'abito della elegante e bellissima Amal si potrebbe intravedere. Per i paparazzi un invito a nozze! E il gossip si è letteralmente scatenato. Stando alle fonti citate dal settimanale americano Us Week la coppia, avrebbe visitato più volte un centro di fertilità, ma Ok Magazine smentirebbe che vi abbiano fatto ricorso: questo bebè starebbe arrivando senza aiuti esterni. Un'intera ala della lussuosa casa nella campagna inglese, acquistata di recente, sarebbe stata inoltre già allestita per ospitare un bambino, con tanto di culla, giochi e nurse in arrivo.



A smorzare i toni ci sarebbe però l'intenzione, già più volte manifestata dai coniugi Clooney, di seguire il trend squisitamente hollywoodiano delle adozioni. I due avrebbero sì intenzione id allargare la famiglia ma con un bimbo adottato!. Il mistero è sempre più fitto, il pancino di Amal sempre più sotto l'attento controllo dei media e il peso della bella avvocatessa sotto quello di George, preoccupato della eccessiva magrezza della sua signora, soprattutto adesso che, se vogliamo credere al gossip, dovrebbe mangiare per due!