George Clooney e Amal Alamuddin: la famiglia si allarga

La famiglia si allarga! George Clooney e Amal Alamuddin hanno appena adottato un cane. "ADOPTED! Millie was adopted by George Clooney and his wife Amal!!" si legge sulla pagina Facebook della San Gabriel Valley Humane Society, rifugio per animali abbandonati. Il nuovo arrivato è un basset hound di 4 anni, abbandonato davanti ad un ristorante e preso in custodia dal rifugio.