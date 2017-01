Gambe sexy e sportive: di chi sono?

10:54 - Gambe sinuose, atletiche, sportive... Si scatta una foto orgogliosa del suo fisico mozzafiato e sensuale: avete riconosciuto l'atleta che si diverte su Instagram con questa immagine da capogiro? E' fidanzata da tempo e tra alti e bassi pensa alle nozze. Sa essere semplice e nature, ma agli eventi mondani sfoggia tacchi vertiginosi e outfit spettacolari. Ecco Federica Pellegrini...

Alterna look sportivo e immagini in acqua ad altre più mondane e chicchettose con abiti firmati e scarpe da urlo. E poi ci sono gli scatti di quando era piccola, delle feste, dei selfie con Filippo Magnini, gli allenamenti, le gare, la famiglia. Federica Pellegrini non si nasconde e si svela su Instagram. Come in questo scatto mozzafiato in cui mostra le sue splendide gambe...