Francesco (Sozzani) e Bee (Wintour), che coppia "alla moda": ecco gli scatti dei due fidanzati

Vacanza romantica per i due celebri "figli d'arte" Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani, storico direttore di Vogue Italia, scomparsa nel dicembre 2016, e Bee Shaffer, figlia della leggendaria direttrice di Vogue America Anna Wintour. Il magazine "Chi" svela in esclusiva gli scatti dei due fidanzati prossimi alle nozze mentre passeggiano in tenuta marina e al ristorante mentre si scambiano un appassionato bacio.