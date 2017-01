Francesco Facchinetti, nudo in poltrona per il video di Wilma

Video a tradimento per Francesco Facchinetti che, sguardo assorto sul portatile, non si rende conto di essere il protagonista di un esilarante siparietto casalingo. In calzini e slip, seduto sulla poltroncina in terrazzo, prima si passa la mano sulla schiena poi si pulisce il naso... "Ho ordinato uno stripper e mi è arrivato questo", commenta divertita la Faissol.

"The Facchinettis - #50shadesDiNiente", il titolo c'è e il protagonista pure e soprattutto nessun filtro, è tutta realtà: Francesco, in tenuta casalinga, viene smascherato da sua moglie in un momento in cui, lontano dai bambini, si dedica alle sue letture sul portatile. Con i suoi tatuaggi in primo piano è praticamente in versione nature. Prima si passa una mano sul viso che pare ancora un po' assonnato, poi si gratta la schiena e infine si concede una controllatina al naso senza rendersi conto di essere la vittima dalla Faissol che se la ride alle sue spalle inserendo simpatici commenti nel video che lo ridicolizzano con simpatia.



Non è la prima volta che la coppia apre le porte di casa mostrando situazioni divertenti, tenere immagini dei loro bambini e straordinari stacchetti musicali all'ora di pranzo nella versione MonsterChef...