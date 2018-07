Cristina Buccino e Francesco Arca allʼinaugurazione di un nuovo centro Helvetico Sanders in Umbria Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Presenti al taglio del nastro, insieme ai principali referenti di Istituto Helvetico Sanders, numerose figure del mondo dello spettacolo, della politica e del settore sanitario. Il primo a parlare è il direttore generale Giovanni Salerno: “Una struttura sicuramente all’avanguardia, un polo scientifico sia a livello nazionale che internazionale, che non si dedicherà solo all’autotrapianto di capelli, il core business di Istituto Helvetico Sanders, ma prevede altri tipi di interventi di medicina e chirurgia estetica. Attualmente vengono eseguiti intorno ai 1.000 interventi l’anno, l’obiettivo è quello di aumentare questi numeri, garantendo come già fa Istituto Helvetico Sanders tantissimi posti di lavoro sia per quanto riguarda i 22 centri in tutta Italia sia con riferimento alla struttura appena inaugurata”.



Poi hanno preso la parola anche Francesco Arca e Cristina Buccino. "Prendersi cura di se stessi non è solo una prerogativa femminile. Ormai la maggior parte degli uomini ci tiene a stare in forma, seguendo l'antico detto 'mens sana in corpore sano'. Quando uno decide di cogliere l’opportunità di un miglioramento dovrebbe farlo con aziende serie sul mercato. Penso che l'Istituto Helvetico Sanders sia una certezza sul mercato della cosmesi, dell’estetica e nell'ambito tricologico, un argomento molto sensibile per tanti uomini", ha affermato l'attore Francesco Arca."E' importante ricorrere alla chirurgia per piacere a se stessi: questa è la cosa fondamentale. Una persona deve prima piacere a se stessa e sentirsi a suo agio con il proprio corpo", ha aggiunto la showgirl Cristina Buccino.



Il centro Helvetico Sanders con questa nuova struttura vanta 23 sedi tra l'Italia e la Svizzera. "Il nuovo centro di chirurgia tricologica ed estetica ha come punti di forza quelli che ci caratterizzano da oltre trent'anni: tecnologia all'avanguardia in tema di sicurezza da un punto di vista delle strumentazioni utilizzate e quindi sicurezza e massima qualità per il paziente, ma anche ambulatori dotati di tutti i comfort", ha concluso il responsabile sanitario, il dottor Claudio Mazzeo.