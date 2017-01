Francesca Dallapè, pancione nudo al sole di Dubai

Poche settimane fa ha annunciato attraverso le pagine di un settimanale di essere in dolce attesa, ora Francesca Dallapè, tuffatrice olimpica insieme a Tania Cagnotto, mostra il suo bel pancione nudo al sole. In vacanza a Dubai con il marito, la tuffatrice azzurra scrive: “Ho portato la panciotta al mare!! #buongiorno #dubai#caldo #sole #relax #22#22weekspregnant”. La nascita della sua bimba è prevista per maggio.

Gli ultimi mesi del 2016 per Francesca sono stati ricchissimi: dopo la vittoria a Rio ad agosto è rimasta incinta e ora non vede l'ora di conoscere la bambina che porta in grembo. "Ricordi di un 2016 che mi ha emozionato e fatto realizzare un grande sogno.. un anno speciale perché mi ha anche regalato un dono da scartare in questo nuovo anno...#2017#annonuovo #annonuovovitanuova” scrive la Dallapè.