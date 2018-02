Francesca Chillemi, il bikini da Miami è esplosivo

Non si rifiuta mai un giro in barca a Miami, soprattutto se il lussuoso yacht è di Gianluca Vacchi, magari con tanto di dj set esclusivo. Francesca Chillemi, in Florida da più di un mese, si rilassa in bikini "inseguendo il sole", tra tanti nuvoloni. Bellissima, l'ex reginetta d'Italia fasciata in un bikini nero, mette a nudo la sua femminilità con uno stacco di gamba invidiabile e curve hot.