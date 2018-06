clicca per guardare tutte le foto della gallery

Alla presentazione di un volume dedicato alla Città Eterna, Sabrina Ferilli veste i panni della guida di Roma e attraverso i luoghi a lei più cari parla di innamoramento e romanticismo. Il lato sexy e travolgente dell'attrice è incontenibile e basta uno scorcio di reggiseno in pizzo che si intravede sotto la camicetta per surriscaldare... i cuori. Non solo dei romani!