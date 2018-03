L ex Miss Italia Clarissa Marchese sposerà Federico Gregucci, proposta di matrimonio a Miami

Proposta di matrimonio romantica per l'ex Miss Italia Clarissa Marchese da parte del fidanzato Federico Gregucci che su un piccolo molo a Miami si è inginocchiato davanti a lei per chiederle la mano. Rapida la risposta (social) dell'ex tronista di "Uomini e Donne": "Sì perché ti amo. Sì perché mi ami. Sì perché insieme siamo felici. Sì perché amo progettare la mia vita con te. Sì perché non desidero niente di più al mondo che sposarti!". "Con il tuo sì mi hai reso l'uomo più felice del mondo", ha poi confessato lui sul profilo Instagram. I due, che si sono innamorati proprio nel corso della trasmissione di Maria De Filippi, hanno rivelato in una clip che al momento non è stata fissata nessuna data e che molto probabilmente si prenderanno un annetto di tempo per organizzare l'evento. Ma una cosa è certa, anche se la coppia vive in Florida, dove Gregucci allena una squadra di calcio, le nozze verranno celebrate in Italia.