Giugno a Ibiza, vacanze in famiglia in Sardegna e shooting al mare in Puglia. Prima di tornare a Milano, Melissa Satta veste solo bikini e saltella felice per il ritorno italiano del marito Kevin Prince Boateng. Il calciatore inizia l'avventura con il Sassuolo, la ex velina ritorna nel capoluogo lombardo dove ha sempre lavorato e tra una vacanza e l'altra vola sulle spiagge del Belpaese a fare servizi fotografici mozzafiato.