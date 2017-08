Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, fuga romantica a Ponza

Altro che crisi del settimo anno! Tra l'attore Flavio Montrucchio (vincitore del Grande Fratello 2) e l'ex-showgirl Alessia Mancini l'amore non va mai in vacanza, anche quando organizzano una fuga romantica in barca a Ponza per festeggiare il loro quattordicesimo anno di nozze: esorcizzato (per ben due volte!) l'infausto "giro di boa", i due si mostrano nelle immagini del settimanale "Nuovo" più che mai complici e innamorati.