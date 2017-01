Flavia Vento sirenetta di ritorno: "Chili di troppo addio". E sfoggia un allegro topless

"Mi dicono che sono grassa. A me non sembra proprio". Flavia Vento non ci sta proprio a fare la figura della showgirl un tantino "morbida". E accompagna il tweet con una foto di lei che emerge dalle acque come la Venere di botticelliana memoria. Poi, al caldo sole di giugno, sceglie Milano Marittima per esibirsi in una nuotata a seno nudo.

A catturare le ultime immagini della 38enne è stato il "Settimanale Nuovo", dove la showgirl appare felice dei suoi primi tuffi d'estate, vicino agli scogli. Guardare per credere: i chili in più non ci sono e il fisico è tonico e sportivo come sempre. Lei assicura di aver perso quattro chili e di essere in perfetta linea. E le foto che posta sui social network sembrano confermarlo.



Nelle foto di Milano Marittima il viso è rilassato, l'espressione felice e il fisico non fa una grinza. Anche se, su Twitter, si lascia andare a invocazioni... inquietanti.



Se sul fronte "chili di troppo" ci sono parecchi amici che la sostengono (Barbie: "Flavia ma cosa ti dicono. Poveri pazzi, che sei magra come una modella!", Sabrina: "Chemanicadeporacci"), lei invoca "l'apocalisse" contro "il male che corrompe questa terra: guerre, trans, pedofili", concludendo: "Spero solo che vengano tuoni e lampi, un terremoto di magnitudine 22 che annienti tutti questi uomini maligni ora e sarei felice". Nell'attesa comunque, la bella Flavia si rilassa tra le onde senza pensare troppo alla fine del mondo...