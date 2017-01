Fiammetta Cicogna, che (ri) scoperta!

Con il sole negli occhi e il vento tra i capelli, di fronte a un panorama mozzafiato, Fiammetta si gode un po' di relax sdraiata sul lettino mettendo in mostra un sedere sodo e ben disegnato. Poi, con un cambio d'abiti e di location la ritroviamo seduta su una panchina con un top in pizzo e shorts: gambe lunghissime e ventre piatto sono un vero spettacolo. La Cicogna però preferisce focalizzare l'attenzione dei suoi follower non sulle sue curve, ma sull'albero alle sue spalle: "Quando vuoi fare la posa da bella, ma ti cresce una palma in testa", scrive divertita.