Ferragni-Fedez, bacio social con "guanciotte molli"

C'è chi non abbandona ancora l'ipotesi che Ferragni e Fedez stiano insieme per interessi commerciali e chi invece è certo che tra loro ci sia un sentimento puro. A giudicare dal video "Guanciotte" che ha postato Chiara poco prima del suo rientro in California verrebbe solo da pensare che i due sembrano molto complici e sanno esattamente come divertirsi.



Davanti al telefonino la fashion blogger e il rapper cercano di baciarsi, ma le risate trasformano il momento romantico in uno sketch assai buffo. Lei lo guarda in attesa che lui compia la prima mossa, ma Fedez scoppia a ridere e le suggerisce di tenere le guanciotte molli. Finalmente le labbra della coppia si incontrano e... invece di dare il via a un bacio all'ultimo respiro, si soffiano in bocca... come due ragazzini. Meglio un addio con il sorriso che con le lacrime agli occhi.