Fedez, topless e divertimento sul set con J-Ax

Relax in piscina, sole e tanto divertimento per Fedez e J-Ax, insieme in Puglia per girare il video di una nuova canzone, che li vedrà esibirsi insieme. L'ambientazione sembra quella circense e in una clip piccante postata su Instagram ecco apparire una biondina accanto a Fedez, che alza la maglietta e resta in topless, con "sommo" imbarazzo da parte del cantante, che cerca di coprirla.