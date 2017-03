Fedez-Ferragni, che amore di vacanza!

Dopo Los Angeles, Milano, Parigi e New York, dove hanno festeggiato il loro primo San Valentino, Fedez e Chiara Ferragni si sono dati appuntamento a Miami per una vacanza d'amore (e di lusso) al caldo. Baci, abbracci e riposini avvinghiati a bordo di uno yacht per la coppia "in love" in compagnia di amici e di Rovazzi.

Un Instagram Stories in ascensore svela il look da spiaggia dei due innamorati, Chiara impeccabile con i suoi abiti fashion, Fedez in canottiera, infradito e con una borsetta in paglia diventa subito il bersaglio della fidanzata con i suoi esilaranti commenti.



Al mare giocano a racchettoni sfoggiando fisici scultorei, si abbracciano mentre si lasciano scaldare dal sole sullo stesso lettino e poi si dedicano alla "cucciolanza" con una serie di coccole da veri innamorati. Lui le mordicchia l'orecchio, lei si addormenta sullo yacht in mezzo al mare tra le braccia del rapper, poi si rianimano con un giro sulla moto d'acqua. Ristorantini, musica dal vivo, con selfie insieme al dj Benny Benassi e risate con Fabio Rovazzi.



Anche Miami piove, ma quattro gocce di pioggia non spaventano la coppia, ci vuole ben altro per spegnere la loro passione.