Fedez, compleanno 'in love' con la sua Chiara

Tanti auguri a Federico Leonardo Lucia, noto a tutti come Fedez , che oggi compie 27 anni. La prima a cantare 'Happy Birthday' al rapper più amato d'Italia è stata la sua nuova fiamma, la fashion blogger e designer Chiara Ferragni , che non ha esitato a condividere sui social questo giorno importante con una romantica foto della coppia abbracciata, nel mezzo di una piazza: lui la bacia sulla guancia mentre lei sorride e guarda in basso.

E intanto Fedez ringrazia, sempre da Instagram, i suoi numerosi fan con una foto in cui è impegnato a giocare ad un videogioco, con tanto di tatuaggi bene in vista. A corredo dello scatto il commento: "27 anni e non sentirli. Grazie a tutti degli auguri".



Per Fedez si tratta di un momento davvero dorato: non solo grande successo in ambito musicale (la hit "Vorrei ma non posto" ha dominato l'estate 2016) ma anche un nuovo amore che sta facendo sognare le teenager di tutta Italia.