Federica Nargi, ultimo ballo a Formentera

11:19 - Sotto il caldo sole di Formentera per un nuovo shooting fotografico, Federica Nargi si lascia immortalare mentre sembra si stia scatenando a ritmo di musica, con tanto di capelli scompigliati che le coprono il viso. Stellina e ventre piatto in primo piano per l'ex velina che, strizzata in un sexy costumino rosa, è sempre più tentatrice.

Feste e aperitivi in spiaggia in compagnia di amici. Fede, non perde occasione per aggiornare il suo social scatenando l'invidia dei suoi fan: bella e solare, la fidanzata di Alessandro Matri trova sempre il tempo per divertirsi anche quando è in trasferta per lavoro.



In costume mette in mostra un'impeccabile abbronzatura e un fisico scultoreo, sicuramente dono di Madre Natura, ma anche frutto di un costante esercizio fisico. Tra corsa, ripetizioni di squat, step e addominali, sempre sotto l'occhio vigile del suo personal trainer, la bellissima showgirl può vantare curve da urlo che mostra con orgoglio ancheggiando sinuosamente davanti all'obiettivo.