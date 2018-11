24 luglio 2014 Federica Nargi, una vita in bikini L'ex velina è sempre in vacanza e sui social sfoggia il suo sempre perfetto lato B

12:35 - Sorride, Federica Nargi. E come biasimarla... La sua estate è iniziata presto e da allora si è vista sempre, o quasi, in bikini. Sui social, poi, regala scatti mozzafiato del suo corpo perfetto. Primo piano sul lato B, tonico e scolpito, che è da sempre il suo punto di forza. Insieme a lei gli amici di sempre e le acque limpide di Formentera... Non resta che dire: bella vita!

Di Matri, come sempre, non c'è traccia. O meglio... qualche foto ogni tanto compare. Insieme, i due, sembrano proprio restii a farsi fotografare. Forse, perché la loro storia la vogliono vivere lontano dai gossip e dalle insinuazioni. O forse, semplicemente, perché c'è poco da dire. Stanno insieme da tempo e hanno resistito anche quando tutti li davano per spacciati. Sarò merito del sorriso di Federica, sempre smagliante? O del suo corpo perfetto? Chissà...



L'ex velina, però, non rimugina troppo e mentre il giocatore è in ritiro si gode le "meritate" vacanze. Eccola con gli amici in barca a godersi il sole dell'isola baleare presa da assalto dai vip. Occhiali a specchio e capelli sciolti scompigliati dal vento, la Nargi è davvero una sirenetta mozzafiato...