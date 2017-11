Fanny Neguesha, addio a Balotelli: nel suo cuore c'è Mario Lemina

Balotelli? E' ormai acqua passata. La modella Fanny Neguesha, ex-compagna del "bad boy" italiano, ha postato su Instagram uno scatto che ufficializza la sua love story con un altro Mario, anche lui calciatore. Si tratta di Lemina, ex giocatore della Juventus, ora in forza al Southampton, in Inghilterra. Fanny è davvero al settimo cielo, e lo dimostra pubblicando per la sua nuova conquista foto hot del suo prosperoso décolleté...

Anche Lemina ha espresso tutta la sua gioia per avere tra le braccia l'esplosiva modella belga: il giocatore ha infatti postato sul suo profilo Instagram la stessa identica foto pubblicata da Fanny. Nell'immagine in bianco e nero, la 27enne stringe a sé il fidanzato, e i due si lasciano andare a un sorriso molto complice. Nelle rispettive didascalie a corredo della foto, compaiono un cuoricino e un lucchetto, che sottolineano il loro legame amoroso.

Ma la domanda che in molti si fanno è: come la prenderà Balotelli? Lo scatto che ha ufficializzato la relazione tra Lemina e Fanny è stato postato proprio durante la partita Nizza-Napoli, terminata due a zero per i partenopei, che si sono qualificati per il girone della prestigiosa Champions League.



Il sorrisone di Fanny stona con l'umore di SuperMario, che piange invece l'uscita di scena dalla competizione europea del suo Nizza e viene oltretutto bersagliato dalla stampa francese e dai suoi stessi tifosi, dato il suo evidente ritardo di forma mostrato durante il match. Fanny sapeva della partita o è solo una coincidenza?