Fanny Neguesha, con o senza Mario Balotelli fa sballare

Bellissima e provocante, è così che si presenta la ex di Mario Balotelli sul suo profilo Instagram in cui alterna scatti in costume con gli amici a bordo piscina, sexy posati in lingerie e outfit bollenti per le uscite con le amiche.



Non è passata inosservata l'immagine in cui, appoggiata a una Bentley (il connubio donne e motori è infallibile...), sfida l'inverno con un body nero con décolleté a vista e una gonna trasparente che lascia scoperte le curve dei suoi fianchi e del lato B. Dettagli che ci chiediamo se interessano ancora a Super Mario con cui la Neguesha ha avuto una storia nel 2014. Secondo i ben informati i due avrebbero ripreso a vedersi lontano da sguardi indiscreti, ma al momento l'unico amore che Balo vive alla luce del sole è quello per la sua bambina avuta dalla relazione con Raffaella Fico.