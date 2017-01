Euridice Axen, nuda per la Roma

Mettersi a nudo le costerebbe fatica, eppure l'attrice romana, ma svedese d'origine, per la squadra del cuore sarebbe disposta a questo "sacrificio”: "Lo farei perché è un gesto diventato simbolico, non volgare, ma divertente. Questo non significa che non mi costerebbe fatica, ma sono una super tifosa della Roma e amo il calcio”.



Impegnata in questo periodo nelle riprese de Le tre rose di Eva, Euridice svela: "Ho tanti progetti in cantiere. Anche un film per il cinema in uscita per la regia di Alessandro Colizzi. È' un momento felice per il mio lavoro. Inoltre ho un sogno nel cassetto che sto cercando di realizzare”.



Misteriosa e intrigante, proprio come Veronica Torre, la Axen vive una storia d'amore riservata e segreta: "L'amore... L'amore non so, ma ho conosciuto una persona che mi ha di nuovo illuminato lo sguardo. Mi sembra prematuro adesso svelare il nome. Posso dire che è del mio stesso ambiente. E se son rose fioriranno".