Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli festeggiano 9 anni... d'amore!

“Nove anni sono pochi ma in questo mondo a mille, spericolato, ammalato, per me, sono tanti. Stare ancora insieme come fosse la prima volta ha un sapore che dovrebbero vivere tutti nel mondo, è INCREDIBILE. Avere a fianco te è la cosa più istruttiva ed emozionante che io abbia mai vissuto, tutto passa in secondo piano, anche e sopratutto le brutture di quello che ci gira intorno. Comunque SEMPRE POSITIVI e molto molto vicino ai nostri CUCCIOLI. True love Marica Mia” scrive il cantante postando un bel mazzo di rose rosse.



Non è la prima volta che Eros scrive alla Pellegrinelli sui social. "Quanto mi ami??? Più di ieri e meno di domani. Per tutta la vita MIA Marica Pellegrinelli” e ancora: “La mia luce sei tu” oppure “Che mamma meravigliosa che sei”, “L'amore è... Anche sulla neve, emana calore... Amatevi senza risparmio”, “Di più bello cosa c’è??? Ti amo vita mia, sei un caterpillar e te le magni tutte a colazione”.