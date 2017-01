Eros Ramazzotti, dichiarazioni d'amore social per la sua Marica Pellegrinelli

In quella pancia bellissima c'è il meglio di noi" cinguetta un romantico Eros Ramazzotti mentre accarezza il pancione di Marica Pellegrinelli in attesa del suo secondo figlio per la prossima primavera. Sarà l'aria delle feste o la nuova paternità in arrivo, ma il cantante negli ultimi giorni si lancia in dichiarazioni d'amore social.

Schivo e riservato, Ramazzotti nell'ultima settimana ha postato tre diversi scatti che lo ritraggono insieme alla moglie: una foto più tenera dell'altra. Gli accarezza dolcemente le curve dell'attesa e scrive: "In quella pancia bellissima c'è il meglio di noi, va amato, rispettato, curato, seguito, instradato, gli va insegnato l'amore, il rispetto, l'altruismo e quella sana gioia di vivere contornata anche dal sano divertimento. Essere Genitori non è facile, insegnare i veri valori ed il rispetto per il prossimo, quello sì, è la cosa più semplice da fare. Non molliamo mai, il mondo sta andando alla deriva, solo noi possiamo cambiare il destino e il percorso della nostra vita”.



E poi eccoli Marica ed Eros in posa abbracciati con lui che cinguetta: "Ogni giorno che passa, ogni giorno di più. Sei La ️Mia Musica”. E ancora un bacio appassionato e social: "L'AMORE, quello vero, profondo, pulito, fedele, incredibile.....È l'unica fonte che ci SALVERÀ IN QUESTO SCHIFO DI MONDO...E sono ottimista" con dedica alla bella Marica.